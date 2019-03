Fußball: SV Rosellen patzt bei Kapellens Reserve

Rhein-Kreis Kreisliga A: Primus Rommerskirchen baut mit einem deutlichen Sieg die Tabellenführung weiter aus. Der TSV Norf verpasst das nächste Erfolgserlebnis in Zons nur knapp. Nievenheim feiert nach zweifachem Rückstand den Derbysieg.

SC Kapellen II – SV Rosellen 5:1 (2:0). Zum Jahreswechsel stand der SV Rosellen noch auf Platz eins, nach dem 20. Spieltag die Ernüchterung: Sieglos in 2019 und Platz drei. Der Spielabsage gegen Süd folgte die 2:3-Niederlage gegen Rommerskirchen und jetzt ein deutliches 1:5 in Kapellen. „Es fällt uns schwer, die Ausfälle zu kompensieren, aktuell ist das alles ein bisschen chaotisch“, berichtet Rosellens Trainer Dalibor Dobras, der nur lobende Worte für den Gegner fand: „Kapellen hat das überragend gemacht. Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen.“ Eren Özen, David Balaban, Alain Thapa, Riku Matsumoto und Jan-Niklas Eschweiler trafen für den SCK. Sven Nitsch erzielte den einzigen Treffer für Rosellen.

TSV Norf – FC Zons 3:4 (1:1). Dem Sieg gegen Novesia hätte der TSV Norf beinahe das nächste Erfolgserlebnis folgen lassen, doch Zons wachte rechtzeitig auf. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir das noch aus der Hand gegeben haben“, so Norfs Coach Fabian Nellen. David Bassek und Niko Nikolakudis hielten Norf mit ihren Treffern im Spiel, ehe Oliver Klein sogar die Führung für den Gastgeber erzielte. Musa Yesilbag (2) und Niko Baum (2) sorgten am Ende allerdings doch dafür, dass Zons’ Lauf weitergeht. „Wir waren viel zu überheblich. Die Einstellung hat überhaupt nicht gepasst“, ärgerte sich Trainer Björn Haas tierisch über seine Mannschaft.

BV Wevelinghoven – SVG Grevenbroich 3:0 (1:0). Im 19. Spiel blieb Wevelinghoven erst zum dritten Mal ohne Gegentor, deswegen freute sich Trainer Tim Bernrath sehr: „Das wurde mal Zeit. Wir haben hinten gut zugemacht. Ich bin super zufrieden.“ Dustin Thissen traf gegen den SVG Grevenbroich doppelt, Alexander Kring trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. In der Tabelle sind die Teams nun punktgleich.

SG Neukirchen/Hülchrath – SF Vorst 0:2 (0:0). „Das war Helgoland gegen Legoland“, berichtete Vorsts Trainer Oliver Cremer von einem „schlechten Spiel“. Tobias Brodka brachte die Gäste per Elfmeter in Führung, Jan Dubbel legte in der 88. Minute das 2:0 nach. „Wir hätten mindestens drei Tore mehr machen müssen. Die Chancenverwertung war heute fahrlässig“, so Cremer, der allerdings auch sagte: „Der Sieg war wichtig, jetzt haben wir noch mehr Luft nach unten.“