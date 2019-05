Fußball : Haas ist Kaarsts Trumpf im Abstiegskampf

Voller Einsatz von Rommerskirchens Frederic Leufgen (l.): Die SG bleibt nach dem 2:0-Erfolg über Hackenbroich und Marco Heryschek weiter an der Spitze. NGZ-FOTO: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Kreisliga A: Norf setzt seine Serie fort, Vorst muss warten und das Spitzentrio punktet im Gleichschritt.

Auch nach dem 27. Spieltag ist in der Fußball-Kreisliga A weiterhin alles offen. Das Spitzentrio punktet im Gleichschritt und auch die Kellerkinder scheinen aufgewacht zu sein.

TuS Hackenbroich – SG Rommerskirchen/Gilbach 0:2 (0:0). Rommerskirchen hält nach dem Erfolg in Hackenbroich die Spitzenposition. „Das war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Wir haben einen klasse Auftritt gezeigt und sind weiter Tabellenführer“, so SG-Coach Dennis Zellmann. Viktor Pasulko und Meikel Kupper bereiteten mit ihren Treffern in der zweiten Hälfte den Weg zum 20. Saisonsieg.

FC Zons – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:5 (2:1). Grevenbroich-Süd hat die Niederlage abgewendet. Schon nach 20 Minuten lagen die Hausherren durch die Treffer von Niko Baum und Thomas Ruddies mit 2:0 in Führung. „Ich habe die Jungs in der Halbzeit nochmal wachgerüttelt. Wir haben den Start völlig verpennt, aber uns dann ins Spiel reingekämpft“, so Süds Trainer Kevin Hahn. Die Tore erzielten Murat Köktürk (2), Tayfun Kula, Marcel Woop und Berkay Köktürk. „Wir freuen uns jetzt auf den Showdown“, sendete Hahn vor dem Gipfeltreffen schon mal Grüße nach Rommerskirchen.

SG Neukirchen/Hülchrath – SC Kapellen II 0:3 (0:1). Die Reserve des SC Kapellen bleibt in Lauerstellung. Beteilligt am Sieg war ein alter Bekannter in Kapellen: George Madatsidis. Nach seiner Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter im Februar 2018 wurde er für ein Jahr gesperrt und von seinem Verein Bedburdyck/Gierath ausgeschlossen. „Seit dem 1. Mai ist er wieder spielberechtigt. Er hat seine Strafe abgesessen. Er ist ein toller Fußballer und wird uns weiterhelfen“, so SCK-Coach Wolle Giesen. Gegen Neukirchen steuerte er wie Kantemir Gukezhev und Fabian Reisdorf einen Treffer bei.

DJK Hoisten – SG Kaarst II 0:2 (0:1). Spätestens jetzt dürften in Hoisten wieder die Alarmglocken läuten. Hoisten schien eigentlich schon gerettet, doch nach der Pleite gegen Kaarst ist der Vorsprung auf drei Punkte geschmolzen. Kaarst darf weiter hoffen: „Gott sei Dank haben wir uns belohnt. Wir sind glücklich, es bleibt spannend“, so SG-Trainer Pedrag Stojkovic. Mann des Tages war mit zwei Treffen wieder einmal Denis Haas. „Das ist unser Trumpf. Wir haben es sicherlich auch ihm verdanken, dass wir noch nicht abgestiegen sind“, sagt Stojkovic. Neun Tore gehen in den vergangenen fünf Spielen allein auf Haas’ Konto.

SVG Grevenbroich – TSV Norf 0:1 (0:0). Stehaufmännchen TSV Norf bleibt dran. Mit dem vierten Sieg in Folge verkürzt Norf weiter den Rückstand. Gegen den SVG erzielte Dennis Linkert den Treffer des Tages. „Wir haben mit viel Kampf und Leidenschaft das Zentrum geschlossen. Wir sind sehr erleichtert, das war ein echter Abnutzungskampf“, so Trainer Fabian Nellen.

SF Vorst – SVG Weißenberg 3:3 (2:0). Der sichere Klassenerhalt der Sportfreunde Vorst ist zum Unmut von Trainer Oli Cremer mal wieder verschoben worden: „Bei uns liegt das ganz allein an der Einstellung. Wir haben es noch in der eigenen Hand, aber es kann nochmal unangenehm spannend werden.“ Durch Dominik Paffen und Tobias Brodka führte Vorst mit 2:0. Patrick Becker glich aus, ehe Brodka erneut zur Führung traf. Erst in der Nachspielzeit egalisierte Becker per Handelfmeter erneut.

BV Wevelinghoven – DJK Novesia 3:1 (1:0). Der BV Wevelinghoven behauptet sich im Tabellenmittelfeld und springt auf Rang fünf. Milton Soares-Lamas, Dustin Thissen und sogar Torwart Alexander Höchst trugen sich für Wevelinghoven in den Spielberichtsbogen ein. „Wenn ich schon meinen zweiten Torwart als Feldspieler einwechsle und der trifft, kann eigentlich nichts schief gehen. Das hat er bärenstark gemacht“, war Trainer Tim Bernrath in bester Laune. Den Treffer für Novesia erzielte Igor Fafenrot.