Fußball : VfR Neuss stürmt an die Spitze

Rhein-Kreis Kreisliga A: Grevenbroich-Süd patzt beim FC Zons. Rosellen ist weiter auf dem Vormarsch.

SV Bedburdyck/Gierath – VfR Neuss 0:2 (0:1). Nach der Feier zum 100-jährigen Bestehen folgte am Tag danach die Ernüchterung. Der VfR Neuss hatte hingegen allen Grund zur Freude. Aaron Terjung (40.) schoss die Gäste in Führung, Mario Dundovic (81.) erhöhte auf 2:0. „Das war heute nicht gut. Wir haben verdient, aber nicht souverän gewonnen“, gestand VfR-Trainer Cengiz Yauvz. Dank der Pleite von Grevenbroich-Süd thront der Aufsteiger an der Spitze. Viele Worte wollte Yavuz dazu allerdings nicht verlieren: „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagte der Coach. Am Donnerstag kann der TuS Grevenbroich im Nachholspiel gegen Jüchen allerdings wieder vorbeiziehen.