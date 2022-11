Fußball-Kreisliga A SVG Weißenberg ist Herbstmeister

FC Delhoven – SVG Weißenberg 1:2 (0:1). Weißenberg hatte die vermeintlich schwerste Aufgabe aus dem Spitzentrio, aber auch die meisterte das Team von Dirk Schneider. „Delhoven war auf Augenhöhe, aber wir hatten das Spielglück auf unserer Seite“, sagte der Trainer. Marius Spahn traf in der 44. Minute zum 1:0, Dennis Brune erhöhte direkt nach der Pause. „Nach dem zweiten Tor hat Delhoven ordentlich Druck gemacht und uns alles abverlangt“, so Schneider. „Wir haben es aber gut gemacht und nur wenig klare Chancen zugelassen.“ Die letzten Minuten musste die SVG in Unterzahl überstehen, nachdem Patrick Becker wegen Beleidigung eines Gegenspielers vom Platz flog. Felix Frason schoss in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer.