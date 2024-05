Fußball-Kreisliga A 1. FC Grevenbroich-Süd muss die Aufstiegsfeier verschieben

SV Rosellen – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2 (1:0). Die Aufstiegsfeier des 1. FC Grevenbroich-Süd muss warten, Rosellen macht dem Tabellenführer einen Strich durch die Rechnung und ist nun selbst ein extrem heißer Kandidat auf den Aufstieg. Gabriel August (14.) schoss Rosellen früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rosellen dank des Treffers von Hendrik Aßhorn (48.) auf 2:0, kurz darauf gelang Erol Djaferi (50.) der Anschlusstreffer. In der 74. Minute war es dann erneut August, der den alten Vorsprung wieder herstellte. Mertin Meral (78.) erzielte nur das 2:3. „Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt und waren nervös. Am Ende hat’s dann leider nicht mehr gereicht“, so das Fazit von Süd-Trainer Cengiz Yavuz, der aber betonte: „Die Aufstiegsfeier ist nur verschoben auf nächste Woche“. Rosellens Trainer Hermann-Josef „Dicky“ Otten war nach dem Sieg bestens gelaunt: „Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht und waren mit Herz und Seele auf dem Platz.“ Trotzdem übte er sich wieder einmal in Zurückhaltung: „Wir dürfen uns jetzt freuen und dann schauen wir mal, was passiert.“