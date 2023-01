Handball-Regionalliga Kreisläufer zwei weitere Jahre beim TV Korschenbroich

Obwohl noch nicht feststeht, ob die Handballer des TV Korschenbroich den Sprung in die 3. Liga schaffen, nimmt der Kader für die Spielzeit 2023/2024 immer konkreter Formen an. Als elften Spieler vermeldet der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock Kreisläufer Max Eugler. Erst im Sommer aus Dormagen gekommen, unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Weil Maxi Tobae den TVK zum Saisonende verlässt, bildet Eugler künftig gemeinsam mit Daniel Küpper Ventura, der als erste Neuzugang vom Neusser HV feststeht, das neue Kreisläuferduo. „Max hat als Neuzugang in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er als Kreisläufer und in der Abwehr für uns ist. Er ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Zukunft“, so Weyerbrock. Eugler: „Ich fühle mich sehr wohl beim TVK und freue mich, die kommenden zwei Saisons unsere Ziele weiter zu verfolgen.“ Neben Eugler spielen nächste Saison beim TVK weiter die Torhüter Mika Schoolmeesters und Felix Krüger. Weiter dabei sind auch Henrik Schiffmann, Nicolai Zidorn, Til Klause, Henrik Ingenpaß, Oliver Brakelmann, Lukas Bark und Steffen Brinkhues. Derweil steht auch fest, wann das am 19. November ausgefallene Ligaspiel beim Lokalrivalen Neusser HV nachgeholt wird. Es steht am Mittwoch, 1. Februar, in der Hammfeldhalle an.