Handball-Regionalliga : TVK holt Kreisläufer von Bayer Dormagen

Korschenbroich Mit Blick auf die nächste Saison kann der TV Korschenbroich eine personelle Verstärkung vermelden. Der 25 Jahre alte Max Eugler kommt aus der Oberligatruppe vom Höhenberg.

Eugler hat in Dormagen sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen, gewann mit der B-Jugend sogar die Deutsche Meisterschaft. 2018 schloss er sich der SG Ratingen (heute Interaktiv Handball) an. Vor der laufenden Saison kehrte er zu seinem Heimatverein zurück, wo er in der Oberliga-Reserve spielt, aber auch einige Einsätze im Zweitligateam erhielt der 1,91 Meter große gebürtige Dormagener. „Der TV Korschenbroich ist eine Topadresse in der Region und gehört zu den Spitzenteams der Liga. Es herrscht eine tolle Stimmung in der Halle“, sagt Max Eugler mit Blick auf seine Vertragsunterschrift beim TVK. „Max ist als Kreisläufer und in der Abwehr ein hervorragender Spieler mit einer stetigen Entwicklung in den letzten Jahren. Seine Leistungen im Oberligateam von Dormagen sind überragend, wodurch er auch bereits zu Einsätzen im Zweitligateam gekommen ist“, erklärt Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter der Korschenbroicher.