Fußball-Landesliga Der SC Kapellen steht in Jüchen unter Druck

Dass die Jüchener wissen, wie sie den SCK knacken können, haben sie in dieser Saison schon zweimal bewiesen. Das Hinspiel im Jupp-Breuer-Stadion gewannen sie 1:0 und auf dem Weg zum dritten Kreispokalsieg in Serie schalteten sie das Team von Fabian Nellen im Halbfinale mit 5:4 nach Verlängerung und Elfmeterschießen aus. „Jüchen hat unsere Offensive in diesen 210 Minuten gut abgemeldet. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen“, erklärt Fabian Nellen, in dessen Mannschaft sich nach dem Heimsieg gegen den SC Düsseldorf-West in Jonas Giesen und Nils Mäker zwei wichtige Spieler mit Blessuren herumschlagen. Kollege Marcel Winkens geht davon aus, dass der Schlüssel zum Erfolg wieder eine starke Defensive ist. „Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein und gucken, dass sich die starke Kapellener Offensive an uns die Zähne ausbeißt.“ Dabei mithelfen muss wohl wieder Co-Trainer Daniel Klinger, weil Linksverteidiger David Oliveira noch über muskuläre Probleme klagt.