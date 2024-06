Fußball-Historie Mit Berti Vogts als Geheimwaffe im Angriff

Zum Jubiläum ein Vierteljahrhundert später kam die Meistertruppe von 1964 noch mal zusammen: Willi Marzok, der vor seinem Engagement beim VfR 06 Neuss mit Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufstieg und im Endspiel um den Niederrhein-Pokal die Tore von Kapitän Jürgen Schmidt zum 3:0 und 4:0 vorbereitete. Karl-Heinz Brücken, für Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf 71 Mal in der deutschen Eliteklasse aktiv. Und natürlich Jupp Kokesch sowie Karl-Heinz Sasserath, die am 13. August 1967 in einer längst zum Mythos gewordenen Partie der Regionalliga West (damals die zweithöchste Spielklasse in Deutschland) mit dem VfR Neuss vor rund 13.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Hammer Landstraße Fortuna Düsseldorf nach einem 1:3-Rückstand zur Halbzeitpause noch mit 5:4 bezwangen.