2. Handball-Bundesliga Veränderung auf der Torwartposition beim TSV Bayer Dormagen

Juzbasics Nachfolger Louis Oberosler, 21 Jahre alt und 1,97 Meter groß, ist Halb-Österreicher und in München aufgewachsen, er machte seine ersten Schritte im Handball beim TSV Dachau. In der laufenden Saison absolvierte er vier Bundesligaspiele für den BHC 06 und war darüber hinaus mit Zweitspielrecht beim Drittligisten TuS 1892 Opladen im Einsatz. Er freut sich auf Dormagen; „Klasse, dass der Wechsel zustande gekommen ist und ich mich der Herausforderung in Dormagen stellen und mich persönlich und sportlich weiterentwickeln kann.“ TSV-Geschäftsführer Björn Barthel: „Dem Bergischen HC gilt unser großer Dank für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Ausleihe. Mit Louis haben wir einen talentierten Torhüter für uns gewinnen können, der hervorragend in unser junges Team passt“