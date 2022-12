Eishockey Kräftemessen mit den Spitzenteams für NEV

Für den Neusser EV heißt es zum Jahresende: „Das Beste kommt zum Schluss.“ An den kommenden beiden Spieltagen der Eishockey-Regionalliga geht es gegen die Nummern eins und zwei der Tabelle. Den Auftakt macht dabei das Spiel bei den Ice Aliens in der Ratinger Eissporthalle am Freitag vor Heiligabend ab 20 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Frank Gentges führt die Tabelle mit zwölf Siegen und 37 Punkten bisher souverän an. Darüber hinaus hat sich der Spitzenreiter mit dem Stürmer Kevin Wilson von Oberligisten Füchse Duisburg sowie mit Lazar Pejcic, der bereits das NEV-Dress trug, für die Defensivreihe verstärken können. In den beiden bisherigen Saisonspielen gegen Ratingen unterlagen die Quirinusstädter zweimal: Nach einem 2:6 zu Hause setzte es beim 1:8 in Ratingen die bis dato deutlichste Saisonniederlage.