Reitsport KPSV Neuss kürt in Osterath die Besten im Reitervierkampf

Vielseitigkeit gefragt war beim Jugendvierkampf des Kreispferdesportverbandes (KPSV) Neuss auf der Reitanlage der Familie Stocks in Meerbusch-Osterath. Zunächst standen dabei die Disziplinen Schwimmen und Laufen auf dem Programm, dann ging es zur Dressur und zum Springen rauf aufs Pferd. In der „Kleinen Tour“ waren elf Aktive und acht Mannschaften am Start, die „Große Tour“ nahmen vier Einzelkämpfer und -kämpferinnen sowie vier Teams in Angriff.