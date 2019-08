Pferdesport : Dressurreiterinnen trumpfen auf

Rhein-Kreis Kreispferdesportverband beim Rheinischen Mannschaftschampionat erfolgreich.

Denn das Dressurteam unter Leitung von Alexa Sigge-Pompe und Martina Kamp belegte in der Kombinierten Prüfung Klasse E/A*/L Platz zwei mit nur 0,4 Punkten Rückstand auf den siegreichen Kreis Viersen. „Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass die Mannschaft ausschließlich mit Nachwuchsreiterinnen angetreten ist,“ sagt Alexa Sigge-Pompe. „Die Möglichkeit, über den Katina MiniCup und Midi-Cup die jungen Talente zu sichten, hat sich bewährt,“ ergänzt Martina Kamp, die auch Organisatorin der beiden Nachwuchs-Wettbewerbe ist. Das Team startete in der Besetzung Lilli Schmitz und Der kleine Duke, die mit 8,3 in der A-Dressur die höchste Note beisteuerte, Evelyn Stocks mit Vangeline (A-Dressur 7,7), Isabelle Amy Stadler mit D’Artagnon 58 (E-Dressur 7,6), Nina Pralle mit Nicon 3 (E-Dressur 7,2), Luca Elina Gartmann mit Charming Boy Corax (L-Dressur 7,4), Leonie Hamm mit Junkbrunnens Taj Mahal (L-Dressur 7,2), Antonia Steuck mit Dolly Danger T (A-Dressur 6,9), Jil Hegger mit Arvalon Rose of Shannon (E-Dressur, 6,9) und Janika Baatz mit Double O Seven (L-Dressur, 6,5).