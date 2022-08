Handball-Regionalliga : Lansen: „Die Mannschaft ist auf jeden Fall gewillt, etwas zu erreichen“

Korschenbroich Der neue Trainer des Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich ist zufrieden mit den ersten Wochen der Zusammenarbeit mit seinen Spielern. Am Samstag steht das vierte Testspiel auf dem Plan.

Wie auch alle anderen Vereine befindet sich der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die am ersten Septemberwochenende beginnende Saison. Neuer Trainer ist Gilbert Lansen, der vom Lokalrivalen Neusser HV kam. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert er sich vor dem Testspiel am Samstag (15.30 Uhr) daheim gegen den VfL Gladbeck zu den ersten Wochen im neuen Job.

Lansen Natürlich hapert es noch in einigen Situationen, das Spielerische betreffend. Menschlich sieht es so aus, als wären sie schon seit Jahren dabei. Wir müssen noch an kleineren Stellschrauben drehen, aber die Entwicklung stimmt mich durchaus positiv. Mika Schoolmeesters konnte in den Testspielen bereits unter Beweis stellen, dass er mit Felix Krüger ein tolles Duo bilden wird. Oliver Brakelmann war zuletzt zwar leicht verletzt, ist auf der halbrechten Rückraumposition eine echte Alternative zu Henrik Schiffmann. Henirk Ingenpaß und Til Klause kenne ich ja bereits aus meiner Zeit beim Neusser HV und weiß deren Stärken und Schwächen genau einzuschätzen. Und Max Eugler wird eine absolute Verstärkung für unseren Innenblock in der Abwehr sein.

Lansen Mit Longerich und Opladen hatten wir zwei Spitzenmannschaften der Dritten Liga und Eupen ist eines der besten belgischen Teams. Das Tempospiel wurde von Auftritt zu Auftritt besser und hat mir bereits richtig gut gefallen. Überhaupt hat die Mannschaft mit ungefähr 30 Toren im Schnitt im Angriff überzeugende Vorstellungen geboten, auch wenn wir uns da in gewissen Situationen noch verbesseren müssen. Allerdings haben wir auch viele Gegentore kassiert, auch wenn wir gegen höherklassige Teams angetreten sind. An der Defensive gilt es noch zu arbeiten, das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle. Allerdings waren hier auch schon Verbesserungen zu erkennen. Wir müssen in beiden Bereichen noch an der Abstimmung arbeiten, was bei fünf neuen Spielern auch absolut normal ist. Bis zum Saisonauftakt am 2. September gegen interaktiv Handball haben wir noch drei Testspiele, in denen wir an der Feinjustierung arbeiten können.