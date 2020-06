Tennis : KTC trotzt Titelverteidiger zwei Spiele ab

Rhein-Kreis Tennis-Medensaison: Damen 50 des TC Rot-Weiß Grimlinghausen stürmen an die Tabellenspitze.

Mit der erwarteten Niederlage sind die Herren 55 des Korschenbroicher TC in ihre erste Saison in der Tennis-Regionalliga gestartet. Allerdings trotzte das Team um Mannschaftsführer Michael Baas dem als Deutschen Meister und erneuten Titelfavoriten angereisten TC Sportpark Rheinbach bei der 2:7-Niederlage zwei Spiele ab. Gegen die wie erwartet ohne ihre ausländischen Top-Stars, dafür aber mit dem in der deutschen Rangliste der Herren 55 führenden Christian Greuter an Position eins angetretenen Gäste holten Achim Dohmen (6:3, 6:3 über Friedhelm Lambertz) und das Doppel Volker Baltes/Achim Dohmen (6:1, 6:4 gegen Lambertz/Kutzner) die Punkte. Im Spitzeneinzel setzte sich Christian Greuter mit 6:1, 6:2 gegen Walter Abrahams durch. Am Sonntag sind die Korschenbroicher beim TC RW Gevelsberg zu Gast, der mit einer 1:8-Niederlage beim THC Münster in die Saison startete.