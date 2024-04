Leichtathletik KLC bereitet sich Strand von Igea Marina auf die Saison vor

In Richtung Süden ging es für den sportlichen Tross gleich am Abend des letzten Schultages. Sein Ziel war eine Hotel-Villa direkt am Strand, für acht Tage das bestens ausgestattete Quartier. „Die dortigen Trainingsbedingungen sind ideal, denn der KLC verfügt über ein Team von hoch qualifizierten Trainerinnen und Trainern“, bestätigte der im Verein jetzt für die Öffentlichkeit zuständige Oliver Neuper. So könne vor Ort direkt am Strand, im hoteleigenen Kraftraum oder im nahe gelegenen Leichtathletikstadion trainiert werden.