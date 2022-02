Leichtathletik : Korschenbroicher Citylauf nun erst am 11. September

Korschenbroich Aufgrund der aktuellen und unsicheren Corona-Situation ist der ursprüngliche Termin am 3. April 2022 nicht zu halten. Nun soll es endlich im Spätsommer klappen.

(sit) Es soll einfach nicht sein: Die ursprünglich mal für den 26. April 2020 vorgesehene und dann auf den 22. August 2021 verschobene 32. Auflage des Internationalen Korschenbroicher Citylaufs findet aufgrund der aktuellen und unsicheren Corona-Situation nun auch nicht wie geplant am 3. April 2022 statt. „Erst am 20. März sollen tiefgreifende Corona-Regeln fallen. Noch ist nicht erkennbar, was dann für uns gilt“, sagt Hans-Peter Walther, Geschäftsführer der City-Lauf GmbH. „Auf alle Fälle wäre dann eine Vorbereitung für den geplanten Termin nicht mehr möglich.“ Ähnliche Großveranstaltungen in Venlo, Bonn und Düsseldorf seien ebenfalls bereits abgesagt oder verschoben worden, hat Walther ermittelt.