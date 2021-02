Leichtathletik : Korschenbroicher City-Lauf vorerst nur verschoben

Rhein-Kreis Als Ersatztermin für die Großveranstaltung ist der 22. August vorgesehen, wenn es die Pandemie-Lage zulässt. Der Rosellener Abendlauf ist definitiv abgesagt.

Auch die Volkslaufbewegung wird von der Corona-Pandemie knallhart getroffen. Nachdem die meisten der zahlreichen Laufveranstaltungen voriges Jahr auch im Rhein-Kreis Neuss hatten ausfallen müssen, setzt sich diese Tendenz weiter fort. Am Mittwoch sagte die TG Neuss wie berichtet ihren traditionellen Sommernachtslauf ab, am Donnerstag folgten der Abendlauf des ASC Rosellen und der Korschenbroicher City-Lauf.

Wobei die Absage in Korschenbroich zunächst nur für den ursprünglich vorgesehenen Termin am 25. April gilt. Der Plan ist, die Großveranstaltung mit in der Spitze 4000 Teilnehmern und 15.000 Zuschauern auf den 22. August zu verschieben. Der neue Termin ist vom Deutschen Leichtathletik-Verband schon genehmigt und von Hans-Peter Walther, Geschäftsführer der City-Lauf Gmbh, bewusst ausgesucht. „Dann sind die Olympischen Spiele vorbei, die Ferien sind beendet und es gibt keine Schützenfeste. An diesem Tag sollte es keine Konkurrenzveranstaltung geben“, sagt Walther. Er ist zwar traurig, dass das Korschenbroicher Großevent mit Volksfestcharakter erneut von der Pandemie beeinflusst wird, aber er verspricht: „Wir kämpfen darum, in diesem Jahr einen City-Lauf durchzuführen. Und die Stadt unterstützt den neuen Termin. Das wird aber nur funktionieren, wenn es die gesetzliche Lage erlaubt.“