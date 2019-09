Leichtathletik : Für den City-Lauf sind schon Anmeldungen möglich

Auf zum Korschenbroicher City-Lauf: Anmeldungen für das Lauf-Spektakel am 26. April 2020 sind ab sofort möglich. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Korschenbroich Obwohl der Korschenbroicher City-Lauf so spät wie selten, nämlich erst am 26. April 2020, im Laufkalender steht, ist das Anmeldeportal für die größte Laufveranstaltung am linken Niederrhein bereits geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter

www.citylauf-korschenbroich.de sind Meldungen für alle 16 Wettbewerbe bereits möglich.

Und wer sich frühzeitig für einen Start entscheidet, kann dabei eine Menge Geld sparen. „Wir haben wieder ein gestaffeltes Startgeld,“ sagt Gesamtleiter Hans-Peter Walther, „damit haben wir in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht.“ Bis zum 31. Dezember 2019 kostet eine Startnummer zehn (für Kinder und Jugendliche sechs) Euro, bis 29. Februar 2020 zwölf (bzw. sieben), danach bis zum offiziellen Meldeschluss am 15. April 2020 14 (bzw. acht) Euro. Korschenbroicher Bürger und Mitglieder in Korschenbroicher Sportvereinen zahlen nur die Hälfte, Kinder aus Korschenbroich (bis 15 Jahre) sind im Familienlauf und in den Schülerläufen vom Startgeld befreit, wenn sie rechtzeitig melden.