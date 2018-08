Korschenbroicher Athlet wird Deutscher Jugendmeister

Leichtathletik : Jonas Völler läuft zum Deutschen Jugendtitel

Völler reißt die Arme nach seinem Sieg nach oben. Foto: Wolfgang Birkenstock

Rhein-Kreis Der Korschenbroicher Jonas Völler hat bei den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in Rostock den U18-Meistertitel über 1500 Meter geholt. Der für den SC Myhl LA startenden 17-jährige setzte sich in einem verhältnismäßig langsamen Rennen in 4:30,65 Minuten gegen seine Konkurrenten durch.

Völler, der seine Karriere beim Korschenbroicher LC begann und wegen der für ihn besseren Trainingsbedingungen in den Kreis Heinsberg wechselte, bewies dabei Sprinterqualitäten. Schließlich hatte sich im Meisterrennen niemand in eine Führungsrolle getraut, die Läufer warteten lange ab. Auf der Zielgerade zog Völler von Position drei aus schließlich kräftig und mit langen Schritten an und lief als Erster über die Ziellinie.