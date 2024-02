Handball-Regionalliga Korschenbroich will Kontakt zur Tabellenspitze halten

Eine gewisse Brisanz dürfte in der Partie liegen. So spielte Justin Kauwetter bereits beim TVK und auf beiden Seiten sind Spieler, die in der vergangenen Spielzeit noch gemeinsam beim Neusser HV auf Torejagd gingen. „Es wird sicherlich eine interessante Partie, weil sich die Mannschaften ganz gut kennen. Ich gehe davon aus, den kompletten Kader zur Verfügung zu haben und hoffe, dass sich über Karneval niemand einen Virus eingefangen hat, habe darüber aber auch keine Meldung erhalten“, so Wolf.