Handball-Regionalliga Korschenbroich vor Topspiel beim OSC Rheinhausen

Sportlich gesehen wartet auf die Gäste eine echte Herausforderung, denn Rheinhausen erwischte bis auf die Pleite gegen den TSV einen guten Start. Der Kader hat sich verändert und ist in der Breite deutlich stärker geworden. In der Defensive steht ein gewaltiger Mittelblock, bei dem beide Spieler knapp zwei Meter groß sind. „Da wird es schon sehr schwierig, aus der Distanz zum Erfolg zu kommen“, vermutet Wolf. Ferner sind die Hausherren ungewöhnlich gut mit Linkshändern bestückt, so dass auch die Möglichkeit besteht, einen von ihnen auf der Position des Mittelangreifers zu finden, womit sehr viele Gegner überhaupt keine Erfahrungen haben. „Wir wollen versuchen, die gute Stimmung nach dem Dinslaken-Spiel mitzunehmen“, hofft Wolf. „Mittlerweile habe ich sehr viele Einzelgespräche mit den Spielern geführt. Ein Konsens daraus war, jetzt wieder Spaß am Handball und der gemeinsamen Zusammenarbeit zu finden. Den Spielern, die ich noch nicht so gut kenne, habe ich versucht, meine Philosophie zu vermitteln. Wichtig war, dass wir am letzten Wochenende geschafft haben, wieder eine Partie zu drehen. Allerdings wird es auch darauf ankommen, mehr Konstanz über einen längeren Zeitraum abzuliefern.“