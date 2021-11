Handball-Regionalliga : TVK erwartet starke Ratinger zum Nachholspiel

Simon Förster vom TVK. Foto: Michael Ricks

Korschenbroich Am Freitagabend wird Interaktiv Handball den Korschenbroichern in der Regionalliga einiges abverlangen. Die Gäste haben sogar Nationalspieler in ihren Reihen.

Dass das Regionalliga-Topspiel zwischen dem TV Korschenbroich und Interaktiv Handball aus Ratingen seinerzeit verlegt werden musste, hatte einen triftigen Grund. Die Ratinger mussten diverse Nationalspieler abstellen. Auch wenn die eher in die Kategorie „Alte Haudegen“ fallen, ist das ein klares Indiz dafür, dass es der TVK beim Nachholspiel am Freitagabend (20 Uhr) mit einem gleichermaßen erfahrenen wie hochkarätigen Gegner zu tun bekommt.

Die Erfahrung der Gäste hat zur Folge, dass die Korschenbroicher in der Abwehr und im Angriff mit höchster Konzentration agieren müssen. Alleine der Innenblock der Gäste ist schon ein wenig fruchteinflößend, wenn gegen eine bewegliche Mauer agiert werden muss, die deutlich über der Zwei-Meter-Marke anzusiedeln ist. „Im gebundenen Spiel dürfen wir uns natürlich nicht die größten Spieler aussuchen, um zum Erfolg zu kommen“, warnt der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Unser Ziel ist es, die gegnerische Deckung in Bewegung zu bringen, Lücken zu schaffen, Chancen erarbeiten und die nach Möglichkeit auch zu nutzen. Ich bin mir jedoch sehr sicher, dass uns dafür Lösungen einfallen werden.“ Fast noch wichtiger als der Angriff, wird die Abwehrarbeit der Hausherren sein.

Immerhin stellt der TVK bis dato die beste Defensive der Liga, die aber auf die zweitbeste Offensive trifft. Von der ersten Sekunde muss das Paradestück der Gastgeber auf höchstem Level agieren, um daraus Ballgewinne zu generieren. Erst dann kann es zu einem schnellen Umschaltspiel kommen und durch Tempogegenstöße werden somit die sogenannten einfachen Tore ermöglicht. „Das ist uns gegen Aldekerk auch gelungen, die bislang noch mehr Tore erzielt haben.“