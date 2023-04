Handball-Regionalliga Korschenbroicher Tagesausflug zum Topspiel in Gummersbach

Die Gastgeber sind eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, die auch auf einige Spieler mit einer gehörigen Portion Erfahrung zurückgreifen kann. Schon beim Korschenbroicher 37:30-Heimsieg hat der HC unter Beweis gestellt, dass der Torabschluss zu seinen Stärken zählt. Allerdings können die Gäste in diesem Bereich sehr gut mithalten, stellen sie doch den zweitbesten Angriff der Liga. „Wichtig wird es sein, im defensiven Verbund eine gute Leistung abzurufen“, sagt TVK-Trainer Gilbert Lansen. „Schaffen wir es dann zudem noch, unser Tempospiel aufzuziehen und im gebundenen Spiel geduldig auf die Chancen zu warten, haben wir durchaus realistische Chancen, das Parkett als Sieger zu verlassen.“ Personell sieht es bei den Gästen gut aus, einzig Rechtsaußen Marcus Neven ist momentan noch erkrankt. „An Wochenende wird er wohl wieder zur Verfügung stehen, denn seine Erkältung klingt bereits ab“, weiß Lansen zu berichten. „Die Jungs sind gut drauf. In der Woche nach Ostern haben wir es mit dem Training lockerer angehen lassen. Seit Montag ist die Intensität dann wieder deutlich erhöht worden und die Spieler machen auch alle einen fitten Eindruck.“ Die Partie in Gelpe ist dann auch so etwas wie ein Tagesausflug. „In Korschenbroich ist es schon Tradition, die weiteste Auswärtsfahrt gemeinsam in einem Bus zu machen“, so Lansen. „Gegen 14.30 Uhr machen wir uns auf den Weg nach Gummersbach, Anpfiff ist um 19 Uhr. Und wenn wir Glück haben, sind wir kurz vor Mitternacht wieder zu Hause.“