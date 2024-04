Talkrunde zum Jubiläum Glehn kurz mal Nabel der Fußballwelt

Da lag es natürlich nahe, zum Auftakt der Veranstaltung die Entstehung des WM-Siegtores gegen Argentinien einzuspielen. „Schürle, der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze, das ist doch Wahnsinn“, war damals die emotionale verbale Begleitung von Bartels, die auch am Sonntag noch mal für Gänsehaut sorgte. Doch dem Moderator lag es fern, in der Vergangenheit zu schwelgen. In über zwei Stunden diskutierte er mit den anderen Gästen über den neuen Deutschen Meister Bayer Leverkusen, die Entwicklung bei Borussia Mönchengladbach, die brisanten Aussagen von Uli Hoeneß über Bayern-Trainer Thomas Tuchel, die deutsche Nationalmannschaft und die bevorstehende EM in Deutschland sowie den WM-Titel der deutschen U17-Mannschaft, wobei es sogar gelang, mit Shary Reeves einen kurzen Schlenker zum Frauenfußball und in diesem Zusammenhang zum großen Engagement des SV Glehn in diesem Bereich zu machen.