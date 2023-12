Handball-Regionalliga Korschenbroich startet in Refrath in die Rückrunde

Die Gastgeber haben mittlerweile 13:13-Punkte auf ihrem Konto und sich damit in der Liga etabliert, allerdings scheint die Konstanz die Schwäche dieser Mannschaft zu sein, denn zu unterschiedlich sind die Ergebnisse. „Wenn Refrath gut drauf ist, kann diese Mannschaft wirklich jeden schlagen“, warnt der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Beim 30:27-Sieg zum Saisonauftakt, als noch Gilbert Lansen die Mannschafte die Verantwortung für die TVK-Mannschaft trug, weilte er im Urlaub, hat den Gegner aber mittlerweile mit Hilfe einiger Videos genauer unter die Lupe genommen hat. „Wir treffen auf eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die auf den beiden Halbpositionen zwei sehr wurfgewaltige Spieler hat, die dann auch aus der Distanz treffen. Durch den deutlichen 32:20-Erfolg gegen Langenfeld haben die Korschenbroicher Spieler neues Selbstvertrauen getankt und die positiven Ansätze sollen nun auch bei der HSG greifen. „Bei uns müssen alle Mannschaftsteile funktionieren“, fordert Dirk Wolf von seinen Spielern. „Nach Möglichkeit sollten die Deckungsleistung in Verbindung mit den Torhütern erneut so stark sein. Im Angriff benötigen wir eine gute Trefferquote und sollten tunlichst vermeiden, zu viele technische Fehler zu begehen. Natürlich möchten wir das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden, dafür dürfen wir uns jedoch keine Schwächephase leisten.“