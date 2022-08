Fußball in Korschenbroich : Neersbroich bleibt ungeschlagen

Fußball in Korschenbroich

Korschenbroich In der Fußball-Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen trennten sich der VfB Korschenbroich und die DJK Hehn torlos. Wie ging es für Neersbroich? Ein Gespräch mit den Coaches.

„Mit etwas Glück hätten wir die Partie hinten raus gewinnen können, mit etwas Pech hätten wir sie aber auch genauso gut verlieren können. Also insgesamt eine gerechte Punkteteilung”, meinte VfB-Coach Atabey Kaplan, der weiterhin große Personalprobleme hat: „Wir sind nur mit zwölf Spielern angereist, das soll aber keine Entschuldigung sein. In den kommenden beiden Wochen werden wieder einige Spieler dazu kommen, dann sieht die Situation wieder ganz anders aus. Aber in den letzten Spielen hat sich die Mannschaft größtenteils selbst aufgestellt.”