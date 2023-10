Handball-Regionalliga Korschenbroich kann mit Punkt gegen Gelpe leben

Nach der anfänglichen Abtastphase fanden die Hausherren schneller zu ihrem Spiel und gingen nach fünf Treffern in Folge mit 9:5 in Front. Zwar konnten sie ihren Vorsprung verteidigen, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln, was der Zwischenstand von 15:14 nach 22 Minuten eindeutig belegt. In der zweiten Halbzeit sahen die begeisterten Fans stetig wechselnde Führungen, wobei es keinem der beiden Kontrahenten gelang, einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erreichen. So ging es bis in die Schlussphase der Partie, in der acht Zeigerumdrehungen vor dem Ende ein 29:30 zu lesen. Korschenbroich zog zu diesem Zeitpunkt noch einmal an, erzielte drei Tore in Folge, eines davon von Torhüter Mika Schoolmeesters, und beim 32:30 sah es nach einem glücklichen Ende für die Gastgeber aus. Doch weit gefehlt, Gelpe gab einfach nicht auf und kam in der 58. Minute zum 33:33-Ausgleichstreffer. Innerhalb der letzten 60 Sekunden brachte Henrik Schiffmann seine Farben dann nochmals in Front, doch fast mit dem Schlusspfiff war Gelpe ein letztes Mal erfolgreich.