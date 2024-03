Handball-Regionalliga Korschenbroich feiert Handballfest gegen Borussia

Er zeichnete sich mit dafür verantwortlich, dass die Hausherren nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und einem Zwischenstand von 6:6 in der zwölften Minute ihren Vorsprung über 12:7 bis hin zum 18:10 in der 27. Minute ausbauten. Es war aber auch das Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr, das sehr gut klappte. So konnte der TVK immer wieder sein Tempospiel aufziehen. „Das hat gut funktioniert und so kamen wir über die zweite Welle auch häufiger zu einfachen Toren“, freute sich Wolf. Ging es mal nicht über Tempo nach vorne, griff das gebundene Angriffsspiel ebenfalls. „Die Mannschaft hat sich an den Matchplan gehalten und wir hatten den Gegner im Griff. Felix war heute sensationell und hatte am Ende eine Quote von über 40 Prozent gehaltener Bälle und war damit der erhoffte Rückhalt für uns.“