2. Handball-Bundesliga Kooperation zwischen Bayer Dormagen und BHC ist besiegelt

So gelang es auch, einen neuen Top-Sponsor zu finden, der im Sommer die Nachfolge der Rheinland-Versicherung antreten wird. Er will sich im Rahmen des Unterstützung-Spiels vorstellen, zu dem der BHC am 31. Januar im TSV-Bayer-Sportcenter auflaufend wird. „In Dormagen haben wir uns in de letzten Jahren sportlich wie wirtschaftlich irgendwie über Wasser gehalten. Aber es war nie Geld da für strategische Invests, da war vieles Stückwerk. Wir mussten einfach größer und breiter denken“, sagte Björn Barthel am Samstag bei der Pressekonferenz. Jörg Föste betonte mit Blick auf die Kooperation: „Es bleiben zwei Vereine, aber wir denken schon seit einigen Monaten wie ein Verein. Dadurch haben wir eine unheimliche Stärke und Wucht.“ Erste Vorläufer der Zusammenarbeit waren auch die Personalien Jan Reimer und Frederik Sondermann gewesen. Weil der BHC wegen Verletzungen auf Rechtsaußen und am Kreis in Not geraten war, erhielten die beiden TSV-Akteure ein Zweitspielrecht für die Löwen.