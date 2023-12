Ringen Konkordia Neuss will sich stilvoll verabschieden

Was Cinar so optimistisch stimmt, obwohl er den urlaubenden Deni Nakaev vertreten muss, ist der Umstand, dass der KSK deutlich besser aufgestellt ist als noch im Hinkampf, als personelle Probleme dazu geführt hatten, dass fast alle Neusser Ringer eine Gewichtsklasse höher auf die Matte gehen mussten. Im Rückkampf kommt den Konkorden auch der Stilartenwechsel entgegen. So sorgt beispielsweise Samuel Bellscheidt für eine Topbesetzung in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm griechisch-römisch. Ein weiteres Beispiel ist der in Köllerbach in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm Freistil völlig chancenlose Ivan Seibel, der wieder seine Stärken im griechisch-römischen Stil auf die Matte bringen kann. Hinzu kommt, dass Cinar seine guten Beziehungen zum moldawischen Ringerverband in die Waagschale geworfen hat, um Vasile Diacon von einem Trainingslager in Georgien einfliegen zu lassen.