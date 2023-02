Ringen Konkordia Neuss überzeugt auf Landesebene

In der Gesamtaddition aller Landesmeisterschaften sicherte sich der KSK in der Vereinswertung mit 220 Punkten den ersten Platz vor Köln-Mülheim (192), Witten (179), Krefeld (169), Essen-Dellwig (160) und Duisdorf (138). Insgesamt gingen Sportler von 51 Vereinen an den Start, sie schickten 653 Ringer und Ringerinnen auf die Jagd nach den Landestiteln. „Eine überragende Leistung der KSK-Athleten und der Trainer“, fand Hermann J. Kahlenberg in seiner Funktion als Ehrenvorsitzender der Konkorden. Mit Blick auf das letzte Wettkampf-Wochenende der NRW-Meisterschaften hatte er besondere Freude an den Leistungen der Schülerinnen aus Neuss. Hatte der KSK in der Vergangenheit durch seine gute Arbeit beim männlichen Nachwuchs oft für Furore gesorgt, so tut sich inzwischen auch etwas bei den Mädchen. „Da haben wir einen super neuen Trainer“, sagte Kahlenberg. Lohn der Mühen waren in Landgraaf die Titel durch Hannah Hoffmann (23 kg), Sofia Ibragimova (26 kg) und Emelie Leonhard (31 kg). Selbstredend gab’s aber auch Erfolge für die Jungs, bei der B-Jugend holten im griechisch-römischen Stil sechs Ringer Medaillen: 1. Rakhim Soltamuradov, 2. Hasan Ibragimov (beide 35 kg), 2. Mansur Bersanov (44 kg), 2. Dominik Krempin, 3. Ömer Sarilmaz (beide 48 kg) und 2. Ahmedov Yuseionov (57 kg). Auch bei den Männern gab’s zwei Titel. U20-Weltmeister Deni Nakaev wurde im griechisch-römischen Stil seiner Favoritenstellung in der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm gerecht. Einen weiteren Sieg holte Jan Krempin (92 kg). Dass es nicht noch mehr Erfolge gab, lag auch daran, dass sich KSK-Ringer für die Junioren-DM schonten, die am kommenden Wochenende in Triberg (Baden-Württemberg) ausgerichtet wird. Mit dabei sind Calvin Stiller, Aaron Bellscheidt, Iwan Tagner, Adam Bachor, Jan Krempin und Andrey Machun.