Feldhockey : Professionell ist dieser Plan nicht

Meinung Neuss Was hat der Deutsche Hockey-Bund mit dem Fußballverband Niederrhein gemein? Beide Dachorganisationen tun sich unfassbar schwer mit der Bewältigung der Corona-Krise.

Während aber der FVN bis zur überfälligen Entscheidung, wie mit der seit März unterbrochenen Fußballsaison zu verfahren ist, gefühlte hundert Videokonferenzen mit den Vertreten der Vereine auf die Tagesordnung setzte, um dann am Mittwoch auf einem außerordentlichen Verbandstag mit der so gut wie feststehenden Saisonabsage endlich das (einzig vernünftige) Votum abzusegnen, bringt im Hockey die eingesetzte „Task-Force Bundesliga“ rotzfrech eine Modusänderung ins Spiel – und das mitten in einer laufenden Saison. Besonders professionell ist das nicht.