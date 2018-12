Galopp: Vielleicht sollte man mal miteinander reden

Es ist vieles unsicher rund um die Neusser Galopprennbahn, doch eines ist sicher: Fehler haben alle Beteiligten gemacht – die Stadt, der Neusser Reiter- und Rennverein, der Galopper-Dachverband und die im Rat vertretenen politischen Parteien.

Vorrangig ist, dass sich in dieser Stadt etwas bewegt – und das kommt so häufig ja nicht vor. Natürlich kann der Reiter- und Rennverein nicht ad infinitum am Tropf anderer hängen. Doch statt ihm diesen Tropf abzuschneiden, sollten Stadt und Politik ihn wieder in die Lage versetzen, Einnahmen zu erzielen, die er vor der Übertragung der „Lufthoheit“ an Neuss Marketing ja durchaus hatte. Nutzt er dann diese – letzte – Chance nicht, ist es legitim, über eine andere Nutzung des Geländes nachzudenken, das allerdings als Frischluftschneise für eine Umwelt-belastete Innenstadt unverzichtbar ist. Das geht aber nur, wenn sich alle Beteiligten mal an einen Tisch setzen und ohne Schuldzuweisungen und Emotionen miteinander reden und miteinander planen – statt aneinander vorbei oder gegeneinander. In einem Interview mit unserer Redaktion hat Reiner Breuer davon gesprochen, wie wichtig „Identifikationspunkte“ für eine Stadt sind. Eine gut geführte Galopprennbahn könnte ein solcher sein.