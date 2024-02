Handball in Dormagen Den Fokus schnell wiederfinden

Erst die finanzielle Rettung, gefolgt von der Verkündung der Kooperation mit dem Bergischen HC und dem für den Kampf gegen den Abstieg so wichtigen Heimsieg gegen TuSEM Essen. Ende Januar dann die Präsentation des neuen Trikot-Sponsors, die guten Nachrichten für den Handballstandort Dormagen wollten zuletzt gar nicht abreißen. In diesen guten Lauf passt die uninspirierte Vorstellung der Zweitliga-Handballer des TSV in Vinnhorst so überhaupt nicht hinein.