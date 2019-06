Kommentar : Von Siegern und Verlierern

So schnell gehts im Sport: Vor zwei Jahren schien der TSV Bayer der große Verlierer der heimischen Handballszene, am Pfingstsamstag feierten die Dormagener mit knapp 1300 Zuschauern den verdienten Klassenerhalt in der 2. Liga.

Von Volker Koch