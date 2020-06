Tennis : Endlich wieder ein bisschen Sport

Man mag es kaum glauben: Kommt nicht noch – womit man in diesen Tagen stets rechnen muss – eine neue Verordnung dazwischen, wird es ab Dienstag erstmals seit zweieinhalb Monaten wieder ein bisschen (Wettkampf-)Sport geben im Rhein-Kreis.

Genauer gesagt seit dem 15. März – das sind 85 für einen Sportinteressierten verdammt lange Tage. Der Reit-Club Gut Neuhaus darf für sich in Anspruch nehmen, mit seinem Hallenturnier der letzte Veranstalter hierzulande gewesen zu sein, der Tennisclub Blau-Weiss Neuss wird (voraussichtlich) als erster „Wiederaufnehmer“ in die Geschichtsbücher eingehen. Wenngleich er „nur“ örtlicher Ausrichter ist (was in diesen Tagen schon genug Arbeit verursacht). Veranstalter ist ausgerechnet der in den vergangenen Jahren oft kritisierte Deutsche Tennis-Bund, der mit seiner „DTB German Pro Series“ mutig in eine Bresche gesprungen ist, die sich durch den weltweiten sportlichen „Lockdown“ aufgetan hat.