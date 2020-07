Meinung : Manche lernen nichts dazu

Neuss Als hätte es das Desaster mit den „Chiefs“, die inzwischen beim Skaterhockeyverband als „ruhend“ gemeldet sind, nie gegeben, hat sich der SV Uedesheim eine neue Abteilung zugelegt. Im Chiefs Garden wird jetzt Inline-Hockey gespielt.

Als hätte es das Desaster mit den „Chiefs“, die inzwischen beim Skaterhockeyverband als „ruhend“ gemeldet sind, nie gegeben, hat sich der SV Uedesheim eine neue Abteilung zugelegt. Im Chiefs Garden wird jetzt Inline-Hockey gespielt. Das ist an sich nichts Schlechtes, im Gegenteil: So wird die für viel Geld (auch des Steuerzahlers) errichtete „Arena“ wenigstens genutzt. Doch wer gedacht hatte, die Uedesheimer gingen den sicherlich steinigen Weg eines Neuaufbaus mit jungen Spielern aus dem Ort oder anderen Neusser Stadtteilen, könnte falscher nicht liegen. Wie sie voller Stolz in ihrer Pressemitteilung vermelden, mischten im ersten Testspiel, das die „Uedesheim Renegades“ mit 8:19 gegen die „Hauptstadtjungs“ verloren, zwei bei der Düsseldorfer EG unter Vertrag stehende Profis aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit.