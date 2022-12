Kolumne Fit & Gesund Über Weihnachten am Ball bleiben

Thema Alkohol: Auch wenn Abstinenz die beste Option wäre, ist dies für viele ein zu großes Opfer. Deshalb setzt man sich am besten ein realistisches Limit. Meistens weiß man ja, wie die Tage ablaufen werden: Zum Empfang gibt es einen Sekt, beim Essen ein Glas Wein, welches vom Gastgeber immer wieder aufgefüllt wird. Setzt man sich das Limit von zum Beispiel zwei Gläsern, kann man entspannt ein Glas Sekt und ein Glas Wein zum Hauptgang trinken. Wenn das Glas aufgefüllt werden soll, sagt man: „Nein, danke für mich reicht es“ und bittet als Alternative um ein Glas Wasser. So hat der Gastgeber immer noch das Gefühl, etwas Gutes zu tun und man selber hält sich an sein Limit.