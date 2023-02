Kolumne Fit & Gesund So einfach kann ein sinnvolles Krafttraining sein

Am Besten ist natürlich eine individuelle Beratung durch einen Fachmann oder eine Fachfrau in Anspruch zu nehmen. Wer das nicht machen möchte, kann wie folgt starten. Man ergänzt das Training um eine Kraftübung, die man am Ende seines Trainings ausführt. Kniebeuge, Liegestütze oder Hüftheben sind zum Beispiel gute Ganzkörperübungen, bei denen man kein Equipment braucht. Davon macht man 3x15- bis 20 Wiederholungen. Die letzten drei Wiederholungen sollten wirklich fordernd sein, bis man fast keine weitere mehr schafft. Sind 20 Wiederholungen irgendwann keine Herausforderung mehr, nimmt man zusätzliches Gewicht in die Hand. Das kann zum Beispiel eine Hantel sein, aber auch ein Rucksack voller Bücher oder eine große Wassermelone können genutzt werden. Dem Körper ist es nämlich egal, was den erhöhten Widerstand erzeugt, für ihn ist nur entscheidend, dass es einen Widerstand gibt. Von Zeit zu Zeit steigert man sich dann in den Wiederholungen, im Gewicht und in der Dauer des Trainings. So simpel kann Krafttraining sein.