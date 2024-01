Handball-Europameisterschaft Topspieler mit Dormagener Vergangenheit

Deutschland gegen Frankreich – dieses Spiel (16. Januar in Berlin, 20.30 Uhr, live in der ARD) elektrisiert die Fans bei der Handball-Europameisterschaft. Es verspricht das Duell um den Sieg in der Vorrundengruppe A zu werden. Und es ist gleichzeitig das Duell der besten Handballer, die in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten das Trikot des TSV Bayer Dormagen getragen haben.