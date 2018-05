Lokalsport: Königsklasse startet am Sonntag

Vanikum Tischtennis: 48. Vanikumer Gillbachturnier bietet zehn Wettkampfklassen an.

Der TTC Vanikum präsentiert die 48. Auflage seines Gillbachturniers. Bis Sonntag können sich Tischtennisspieler in der Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg messen. Die Rommerskirchener halten dafür zehn Wettkampfkonkurrenzen parat, acht davon im Erwachsenenbereich und zwei Jugendklassen.

Im Vorjahr hat die Hitze den Vanikumern einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass statt der angepeilten 300 nur 220 Starter in der Halle waren - Minusrekord. Vorsitzender Karl-Heinz Seiffert macht indes auch den Andro-WTTV-Cup mit seinen vielen Turnieren für den Rückgang verantwortlich. Dass ein Traditionsturnier auch heute noch funktionieren kann, hat vor kurzem BW Grevenbroich mit seinem Frühjahrsturnier bewiesen, bei dem es die besten Starterzahlen der vergangenen 15 Jahre gegeben hatte.

Das Turnier ist bereits gestern Abend mit der Herren-D-Konkurrenz (1200-1500 QTTR-Punkte) gestartet. Heute beginnen die Spiele um 10 Uhr mit den A-Schülern, gefolgt von den Senioren-B (bis 1400 Punkte) und der Herren-B-Klasse (1400 - 1800 Punkte). Morgen beginnen um 16.30 Uhr die B-Schüler (bis 1000 Punkte), bevor ab 19.30 Uhr die Senioren-A-Klasse (1400-1800 Punkte, ab 39 Jahre) den Abend ausklingen lässt. Am Samstagvormittag läutet die Herren-E-Klasse (bis 1350 Punkte), in der besonders viele Teilnehmer erwartet werden, den Turniertag ein. Um 15 Uhr kommen dann auch die Spieler der C-Klasse (1200 bis 1600 Punkte) dazu. Am letzten Turniertag eröffnen die Spieler der F-Konkurrenz (10 Uhr, 1200 Punkte) die Wettbewerbe, bevor am Nachmittag (15 Uhr) mit der A-Klasse der Höhepunkt und Abschluss des Turniers eingeläutet wird. Im Vorjahr sorgte ein Ex-Sportler aus dem Rhein-Kreis in der "Königsklasse" für Furore. Der früher für Grevenbroich und Holzbüttgen aktive Daniel Porten (heute TTC BW Brühl-Vochem) gewann im Doppel mit Ting Zhang vom TTC Oidtweiler den Titel und wurde im Einzel Dritter. Weitere Infos unter: www.ttcvanikum.de.