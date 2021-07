Ringen im Rhei-Kreis Neuss : Starke Leistungen bei der Junioren-EM

Rhein-Kreis Die Europameisterschaften in Dortmund endeten aus heimischer Sicht mit zwei Bronzemedaillen für Athleten des KSK Konkordia Neuss. Mit ein wenig mehr Glück wäre sogar noch mehr Edelmetall drin gewesen.

Eine davon hatte der Neusser Freistilringer für Ayub Musaev (Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm) bereits am Mittwoch für Belgien geholt. Das zweite Edelmetall erkämpfte im griechisch-römischen Stil sein Mannschaftskamerad Samuel Bellscheidt (bis 72 Kilogramm) für Deutschland. Mit zwei Überwürfen und 10:0 siegte er zunächst vorzeitig gegen den Israeli Sosunov, um dann in der nächsten Runde nach packendem Fight ein 2:2 gegen den Armenier Hovhannisyan zu holen. Bellscheidt kam aber wegen der höheren Wertung weiter. Im Halbfinale unterlag er zwar mit 2:5 gegen den späteren Europameister Attila Toesmagi aus Ungarn, doch der 8:3-Sieg gegen den Türken Ömer Dogan brachte ihm doch noch Platz drei.

In der Klasse bis 77 Kilogramm erwischte KSK-Athlet Deni Nakaev einen guten Start mit einem 9:0-Sieg gegen Emanuel Djok (Kroatien) und einem 8:0 gegen Rahman Korbi (Albanien), doch dann kam das Aus gegen den Türken Yüksel Saricicek. Weil Nakaev auch nicht mehr in die Hoffnungsrunde kam, belegte er am Ende Platz sieben unter 23 Teilnehmern. Unglücklich startete der Neusser Aaron Bellscheidt ins Turnier. In der Klasse bis 63 Kilogramm stand es nach großem Kampf 1:1, doch der Georgier Ochigava gewann, weil er den letzten Punkt machte. Weil Ochigava das Halbfinale verlor, blieb Bellscheidt auch die Hoffnungsrunde verwehrt. „Aaron kann noch zwei Jahre bei den Junioren starten“, meinte KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg.