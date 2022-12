Jugend-Basketball Junior Tigers bringen in Köln knappen Sieg ins Ziel

Die Junior Tigers von der TG Neuss bewiesen in der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) gute Nerven. Bei den Cologne Regio Ladies sicherten sie sich dank einer tollen Teamleistung einen knappen 84:83 (42:36)-Sieg. Und das, obwohl die Ausgangslage alles andere als optimal war. Sie mussten nämlich mit nur neun Spielerinnen die Reise nach Köln antreten, wobei nur zwei Spielerinnen völlig gesund waren und zwei erst am frühen Morgen vom Spiel der Zweitliga-Damen in Chemnitz wieder zu Hause waren.