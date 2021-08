Leichtathletik in Dormagen : TSV-Mehrkämpfer verpassen Medaille bei DM knapp

Leichtathletik in Dormagen

Jan Ruhrmann in Wesel bei der Mehrkampf-DM. Foto: Wolfgang Birkenstock

Dormagen Für die Zehnkämpfer vom Höhenberg lief es gut bei nationalen Titelkämpfen in Wesel. Viel fehlte nicht und sie wären auf dem Siegerpodest gelandet.

Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel war der TSV Bayer Dormagen im Zehnkampf der Männer und im Siebenkampf der U18-Frauen vertreten. Wobei Jan Ruhrmann (7551 Punkte) und Nico Beckers (7542) auf den Plätzen vier und fünf nur knapp eine Medaille verpassten. In Abwesenheit der meisten deutschen Top-Zehnkämpfer lag Ruhrmann als Vierter nur 44 Zähler hinter dem Dritten Jannis Wolff (Eintracht Frankfurt).

„Die Männer-Leistungen fand ich sehr stark. Beide durften ja aufgrund der Pandemie zeitweise gar nicht trainieren. Mit den Platzierungen bin ich sehr zufrieden“, sagte TSV-Trainer Dirk Zorn. Am ersten Tag starteten Beckers und Ruhrmann gut. Das TSV-Duo hatte die Konkurrenz im Kugelstoßen mit Weiten von 15,47 (Ruhrmann) und 15,46 Meter (Beckers) mehr als einen Meter hinter sich gelassen. Zudem waren Ruhrmanns 1,97 Meter im Hochsprung stark einzuordnen. Beckers übernachtete auf Rang zwei, Ruhrmann folgte als Sechster. Am zweiten Tag kam Beckers aber vom Medaillenkurs ab, obwohl er die Tagesbestzeit im Hürdensprint (14,62 Sekunden) lief, und mit dem Speer eine neue persönlich Bestweite (48,57 Meter) schaffte. Ruhrmann arbeitete sich unter anderem mit guten Leistungen in den Wurfdisziplinen (Diskus 45,97; Speer 56,69 Meter) noch auf Rang vier vor.