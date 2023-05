42. Spurt in den Mai Die Topteams spurten zum Sieg in Büttgen

Damit kamen auch die knapp 1000 Zuschauer in der Halle – darunter wie eigentlich immer Welt- und Europameister Berti Vogts (Borussia Mönchengladbach) – auf ihre Kosten. Ein Zuspruch, der Gesamtleiter Friedhelm Kirchhartz, ohne den das Familienfest im Radsportdorf Büttgen undenkbar wäre, zum einen mit großer Freude erfüllte, ihn und sein unermüdlich werkelndes Team ehrenamtlicher Helfer aber auch vor einige Probleme stellte. Weil sich schon vor der Entscheidung am Abend der Vorrat an kühlem Gerstensaft erschöpfte, nahm der im Ort gut vernetzte VfR Büttgen die Hilfe der Gaststätte Bischofshof in Holzbüttgen in Anspruch. Auf diese Weise saß tatsächlich niemand im Sportforum auf dem Trockenen.