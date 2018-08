Kleinenbroicher Fußballer wollen den ersten Sieg

Kleinenbroich Bezirksliga-Neuling Teutonia Kleinenbroich will aus seinen Fehlern lernen.

„Mir ist nach diesem Spiel nicht bange vor der Saison“, sagte Teutonen-Coach Norbert Müller, dessen Schützlinge einiges an Motivation aus der Auftaktpleite gezogen haben dürften. Denn neben den offensichtlichen Abstimmungsproblemen und Konzentrationsschwächen in der Abwehrarbeit haben sie bemerkt, dass sie in der Lage sind, auch in der Bezirksliga Tore zu schießen. Gegen die Schnelligkeit und Ausdauer der Kleinenbroicher war Repelen in der Schlussphase machtlos. „Das müssen wir nun in Brüggen von Anfang an auf den Platz bringen“, sagt Müller. Für die am Sonntag fehlende Präzision könnte Patrick vorn Hüls sorgen. Der gefährlichste Kleinenbroicher Offensivmann kehrte am Dienstag aus dem Urlaub zurück und dürfte – falls er fit ist – sofort ein Kandidat für die Startelf sein. Gegner Brüggen startete mit einer 1:3-Niederlage im Grenzlandderby gegen Dilkrath in die Saison, lag zur Pause in Führung und fing sich anschließend einige vermeidbare Gegentore. „Wir müssen dringend lernen, solche Spiele besser zu Ende zu bringen“, sagte Trainer Jakob Scheller danach.