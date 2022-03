Fußball-Landesliga : Kleinenbroich auch gegen SC Reusrath chancenlos

Kleinenbroich Nach dem Nichtantreten gegen den MSV Düsseldorf gab‘s für die Teutonen im Heimspiel gegen die Reusrather den nächsten Stimmungskiller. Trainer Norbert Müller fand hinterher klare Worte.

Wenn es bei Teutonia Kleinenbroich überhaupt noch einen Funken Hoffnung auf den Verbleib in der Fußball-Landesliga gegeben hat, dürfte der seit dem späten Freitagabend bei allen Beteiligten erloschen sein. Trainer Norbert Müller jedenfalls sprach nach der 0:4 (0:3)-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Reusrath Klartext: „So reicht‘s im Moment einfach nicht. So viel kann gar nicht passieren, dass das noch klappt. Jetzt geht es darum, sich vernünftig aus der Liga zu verabschieden.“

Nach dem Nichtantreten zum ersten Rückrundenspiel am Sonntag zuvor beim MSV Düsseldorf hatte Müller eigentlich gehofft, dass sich die auch wegen Corona-Infektionen so angespannte personelle Lage deutlich verbessert, doch daraus wurde nicht wirklich etwas. Stürmer Dominik Klouth testete sich zwar frei, meldete sich aber noch nicht einsatzbereit. Der fest eingeplante Nelson Nwachukwu trainierte Donnerstag noch mit, konnte dann aber wegen eines eingeklemmten Nervs nicht spielen. So saßen neben Angreifer Nicols Grewe letztlich nur zwei Spieler aus der B-Liga-Reserve und der inzwischen 44 Jahre alte Co-Trainer Björn Linevondeberg auf der Bank. „Das ist einfach Quantitativ und Qualitativ aktuell zu wenig für die Landesliga“, sagte Müller, der mitansehen musste, wie die Gäste durch Gian Conrad und Niklas Beckmann schon nach sieben Minuten mit 2:0 führten. „Wir haben zwanzig Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden. Das ist unserer schlechten Vorbereitung geschuldet“, erklärte Müller. Als dann aber Reusraths Gian Conrad quasi mit dem Pausenpfiff einen Doppelpack schnürte und auch noch auf 3:0 erhöhte, drohte es, ganz übel zu kommen. Immerhin hielten die Kleinenbroicher die Niederlage in Grenzen, das 4:0 gelang Robin Seinsch erst in der 82. Minute. Klar, dass sie Stimmung bei den Teutonen aktuell schlecht ist, doch für Norbert Müller ist ein Aufgeben und eine vorzeitige Übergabe an den schon als sein Nachfolger feststehenden Peter Vieten keine Option: „An unseren aktuellen Problemen kann niemand etwas ändern. Wir als Trainerteam wollen nicht fliehen, sondern vorleben, dass wir da alle zusammen durchmüssen.“