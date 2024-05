2. Handball-Bundesliga Klassenverbleib für Bayer Dormagen endgültig sicher

„Wir freuen uns natürlich riesig, dass der Klassenverbleib wieder vorzeitig sicher ist. Gerade nach einer für alle Beteiligten so herausfordernden Saison“, sagte Björn Barthel mit Blick auf die inzwischen durch riesigen Aufwand überwundene Finanzkrise, die im vergangenen Herbst aufgetreten war und sogar die Existenz des Handball-Standorts Dormagen bedroht hatte. Durch die neue Entwicklung können die Dormagener die beiden letzten Saisonspiele in Minden und daheim gegen Dresden ganz entspannt angehen, wobei zum Saisonausklang am 1. Juni am Höhenberg eine Party inklusive Public Viewing des Finales der Fußball-Champions-League steigen soll.