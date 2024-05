Klarheit für SC Kapellen Rätsel um Platz zwei in der Landesliga gelöst

Die Kommission Spielbetrieb des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) hat entschieden: Die Satzung und Durchführungsbestimmungen in ihrer aktuellen Form behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn der Fall eintreten sollte, dass in der ersten Landesliga-Gruppe in Gestalt des VfB Hilden II eine nicht aufstiegsberechtigte Mannschaft die Saison als Vize-Meister abschließen sollte. Daraus ergibt sich: Sollte der SC Kapellen als aktueller Zweiter von Hildens Reserve überholt werden, würde er als Dritter nicht aufrücken, um die entscheidenden Aufstiegsspiele gegen den Vizemeister der Gruppe 2 zu bestreiten.